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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık için mevcut başkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışıyor. Üyeler, saat 17.00'ye kadar oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi, kurulan 47 sandıkta saat 10.00'da başladı. Üyeler, saat 17.00'ye kadar oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık için mevcut başkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışıyor. Seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu, 2027 yılının haziran ayına kadar görev yapacak. Erken seçim olması durumunda bu süre tüzük gereği kısalabilecek. Dün gerçekleştirilen oy pusulası rengi belirleme işleminin ardından Başkan Ali Koç sarı oy pusulasını seçerken, Aziz Yıldırım'ın ise pusula rengi beyaz oldu.

ADAYLARININ LİSTESİ

Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesinde şu isimler bulunuyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler yer alıyor:

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.

Öte yandan erken saatlerde stada gele Aziz Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen üyelerin isteğini geri çevirmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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