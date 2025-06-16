Fenerbahçe'nin yıldızları düğünde halay çekti
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcuları Oğuz Aydın ve Jayden Oosterwolde'nin bir düğünde halay çektiği görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yeni sezon öncesi tatil yapan futbolcuların bu keyifli anları, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda paylaşıldı ve beğeni aldı.
Yeni sezonun çalışmalarına 8 Temmuz'da başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular, tatillerini yapıyor. Hollanda'da yetiştiği için iki iyi arkadaş olan Oğuz Aydın ve Jayden Oosterwolde birlikte zaman geçiriyor. İki isim bu kez bir düğünde görüntülendi.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Jayden Oosterwolde ve Oğuz Aydın'ın halayda katıldıkları görüldü. Jayden'in halaya eşlik ederken yabancılık çekmemesi dikkat çekti.