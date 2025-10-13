Fenerbahçe'nin yıldızının dün gece yaptıkları olay oldu

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Polonya, Litvanya'yı 2-0 mağlup ederken sahneye Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski çıktı. Milli futbolcu, kornerden attığı gol ve Lewandowski'ye yaptığı asistle geceye damgasını vurdu.

SZYMANNSKI SAHNEDE: KORNERDEN GOL

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Polonya, sahasında Litvanya'yı konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Polonya'da gecenin yıldızı, Fenerbahçe'nin formda ismi Sebastian Szymanski oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında kazanılan kornerde topun başına geçen Szymanski, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye göndererek fileleri havalandırdı. Bu gol, milli futbolcunun Polonya formasıyla çıktığı 50. maçta kaydettiği 6. gol oldu.

LEWANDOWSKİ'YE ASİSTİNİ DE YAPTI

64. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Szymanski, bu kez Lewandowski'ye asist yaptı. Sol kanatta rakibini geçerek ceza sahasına ortalayan yıldız futbolcunun pasında Lewandowski topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı. 65.dakikada alkışlarla kenara gelen Szymanski, yerini Swiderski'ye bıraktı.

POLONYA GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Polonya, gruptaki 6. maçında 4. galibiyetini elde etti ve puanını 13'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Litvanya ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 3 puanla 4. sırada kaldı.

SZYMAN´SKİ'DEN UNUTULMAZ PERFORMANS

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Szymanski, hem kulüp hem milli takım performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Teknik kapasitesi, yüksek oyun zekası ve duran toplardaki etkili vuruşlarıyla fark yaratan Polonyalı yıldız, Polonya basınında da "gecenin adamı" olarak manşetlere taşındı.