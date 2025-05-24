Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve sezonu 2. Sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

APAR TOPAR GERİ ÇAĞIRDILAR

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Juventus, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostic'i takıma geri çağırdı. İtalyan ekibinin Kostic'i FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynatmak için apar topar geri çağırdığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ BİTMEDEN AYRILABİLİR

Filip Kostic'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Sırp oyuncunun 15 Haziran'da başlayacak olan FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda oynayabilmesi için Fenerbahçe'den erken ayrılması gerekiyor.

Ayrıca Fenerbahçe'nin Kostic'in bonservisini almayı düşünmediği de gelen bilgiler arasında. Bu sezon Fenerbahçe ile 33 maça çıkan Kostic, 2 gol atarken 8 asist yaptı.