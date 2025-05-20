Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
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Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, Instagram profil fotoğrafını Polonya Milli Takımı'ndan bir fotoğraf ile değiştirdi. Polonyalı oyuncunun bu hareketi takımdan ayrılacağı iddialarını daha da güçlendirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu Sebastian Szymanski'den takıma veda eder nitelikte bir paylaşım geldi.

VEDA GİBİ PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli taraftarların beğendiği isimlerden biri olan Szymanski, Instagram profil fotoğrafını, Polonya Milli Takımı'ndan bir fotoğraf ile değiştirdi.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki Polonyalı oyuncu, bu mücadelelerde 7 gol kaydederken, 9 asistlik katkı sağladı.

İşte Szymanski'nin güncel profili;

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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