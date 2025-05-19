Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı
Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 2-1 yendiği maçta kart cezası nedeniyle oynamayan Amrabat'ın sosyal medya paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını çileden çıkardı. Faslı futbolcu, Dubai'deki bir odadan çektiği manzara videosunu paylaştı. Amrabat'ın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ve Fenerbahçe'nin ligi 2. sırada tamamlaması kesinleşmesine rağmen yaptığı bu paylaşım büyük tepki çekti.
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesiyle Fenerbahçe'nin de ligi 2. sırada bitirmesi kesinleşti. Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı kadrosunda kart cezası nedeniyle bulunmayan Sofyan Amrabat'ın paylaşımı ise dikkat çekti.
PAYLAŞIMI TARAFTARI ÇILDIRTTI
Faslı futbolcu, Dubai'de bir odadan gözüken manzaranın videosunu paylaştı. Amrabat'ın bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarından sosyal medyada büyük tepki aldı.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ve Fenerbahçe Kulübü'nün içinden geçtiği durumlar karşısında Amrabat'ın böyle bir paylaşımda bulunması taraftarlarca sert eleştirildi.