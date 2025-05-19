Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı

Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı
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Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı
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Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 2-1 yendiği maçta kart cezası nedeniyle oynamayan Amrabat'ın sosyal medya paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını çileden çıkardı. Faslı futbolcu, Dubai'deki bir odadan çektiği manzara videosunu paylaştı. Amrabat'ın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ve Fenerbahçe'nin ligi 2. sırada tamamlaması kesinleşmesine rağmen yaptığı bu paylaşım büyük tepki çekti.

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesiyle Fenerbahçe'nin de ligi 2. sırada bitirmesi kesinleşti. Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı kadrosunda kart cezası nedeniyle bulunmayan Sofyan Amrabat'ın paylaşımı ise dikkat çekti.

PAYLAŞIMI TARAFTARI ÇILDIRTTI

Faslı futbolcu, Dubai'de bir odadan gözüken manzaranın videosunu paylaştı. Amrabat'ın bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarından sosyal medyada büyük tepki aldı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ve Fenerbahçe Kulübü'nün içinden geçtiği durumlar karşısında Amrabat'ın böyle bir paylaşımda bulunması taraftarlarca sert eleştirildi.

Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek paylaşım

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSiyaset Üstü:

Napacak siz zügürtler gibi karalar mı bağlayacak? Siz enayiliğinize yanın :D

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Ambrabat kesin Başkan Ali Koç gibi düşünüyordur. Fenerin durumuna çok üzülmüş olacakki, garibim kafa dağıtmak için Dubaiye gitmiş. Ne var bunda.?

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Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Serhat akın Tuncay Şanlı Volkan demirel falan sandınız heralde siz. Adam yabancı bir futbolcu aldığı paraya bakar gerisi umurunda olmaz.

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Siz ne zannediyordunuz futbolcuları kendinizi boşona paralayıp paranızı harcıyorsunuz bu yeni değil eskiden beri böyledir gece kulübünden çıkıp maça giden futbolcu sayısı çoktur bunlar sporcu değildiler bir ticaret hanenin çalışanlarıdır yabacı bir çalışan umrunda bile değildir parasını alır oynar o kadar

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