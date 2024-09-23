Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber
Fenerbahçe'nin yıldız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, Galatasaray derbisinin ardından hafif bir sakatlık yaşadı. Maç sonrası stadı sekerek terk eden Saint-Maximin'in durumu, bugün yapılacak tetkiklerin ardından netleşecek.
Derbide Galatasaray'a 3-1 yenilen Süper Lig devi Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'den taraftarı üzecek bir haber geldi.
DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK
NTV'de yer alan habere göre, derbi sonrası stadı sekerek terk eden Saint-Maximin'in hafif bir sakatlığı bulunuyor. Yıldız futbolcunun durumu bugün yapılacak tetkiklerin ardından netleşecek.