Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber

Derbide Galatasaray'a 3-1 yenilen Süper Lig devi Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'den taraftarı üzecek bir haber geldi.

DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK

NTV'de yer alan habere göre, derbi sonrası stadı sekerek terk eden Saint-Maximin'in hafif bir sakatlığı bulunuyor. Yıldız futbolcunun durumu bugün yapılacak tetkiklerin ardından netleşecek.