Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
Fenerbahçe'de Alexander Djiku, maçın 55. dakikasında Okay Yokuşlu'ya yaptığı penaltı pozisyonunda sakatlandı. Sekerek sahayı terk eden Djiku, yerini 57. dakikada Rodrigo Becao aldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Alexander Djiku, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
PENALTIDA SAKATLANDI, SEKEREK ÇIKTI
Karşılaşmanın 55. dakikasında Alexander Djiku ceza sahasında Okay Yokuşlu'ya müdahalesinin ardından bordo-mavililer penaltı kazandı. Sarı-lacivertli takımda sakatlanan Djiku oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'de Alexander Djiku, maçın 57. dakikasında yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.