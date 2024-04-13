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Fenerbahçe'nin yıldızı Oosterwolde ameliyat oldu

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat olduğunu duyurdu.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Oosterwolde ameliyat oldu

Kaynak: Haberler.com / Spor

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