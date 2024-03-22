Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesine tam gaz devam eden Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin öne çıkan isimlerinden bir tanesi de Ferdi Kadıoğlu. Kariyer sezonunun geçiren Ferdi, özellikle sol bek pozisyonuna geçtiğinden bu yana gösterdiği performansla takdir topluyor.

İTALYAN DEVLERİ PEŞİNDE

Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan başarılı futbolcunun adı sık sık Inter, Napoli ve Roma ile anılıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif

MARSİLYA DA TALİP OLDU

24 yaşındaki futbolcuya bu takımların yanı sıra bir talip daha çıktı. Fransız basınına göre; Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu.

TEKLİF 10, BEKLENTİ 30 MİLYON EURO

Le Republicain Sportif'te yer alan habere göre, Ligue 1 ekibi, yıldız futbolcu için 10 milyon euro önerdi. Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği bonservis bedeli ise 30 milyon Euro.

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol ve 4 asistlik performansıyla 7 gole direkt katkıda yaptı. Ferdi'nin Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Marsilya Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi ücretlerini açıkladı! Kabine Toplantısı ne zaman? Mart ayında Kabine hangi gün toplanacak? Gündem maddeleri neler? Sahra tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek, tehlikeli mi? Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı olacak mı? Bugün (22 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Emekli maaş promosyonları ne zaman verilecek? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) VAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2024 Mart, ay tutulması hangi gün? Ay tutulması ne demek? SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Skandal olay ne? Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi?
500

Yorumlar (4)

Burak Palabıyık:

komik olan teklif değil, beklenti.

32
34
yanıtYanıtla
Baba Can:

10 milyon da komik oldu vay anasini sayin seyirciler

10
5
yanıtYanıtla
Bükücü:

Gitmesin abi 30 verirlerse gönderin yoksa kalsın. Akarı, kokarı yok nede olsa dursa arıya gitmez

10
3
yanıtYanıtla
Samet Yalçın:

Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum ki ; ferdi edeceği 20. 20 bile çok iyide inşallah 20 ye gider. Şimdi ben Gs liyim diye laf eden andavallar olacak tabi. Ben Gs den önce bir Türküm milli bir futbolcumuzun en iyi yerlerde oynamasını her şeyden cok isterim.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title