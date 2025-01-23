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Fenerbahçe'nin yıldızı Acun Ilıcalı'nın takımına gitti

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Fenerbahçe'de geçen sezonu Bragantino'da kiralık olarak geçiren Lincoln Henrique, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiralandı. Lincoln, sezon sonuna kadar İngiliz ekibinde forma giyecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geçen sezonu Bragantino'da kiralık olarak geçiren Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMINA KİRALANDI

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. 26 yaşındaki on numara, sezon sonuna kadar İngiliz ekibinde kiralık olarak forma giyecek.

"YÜZDE 100 HAZIRIM"

Lincoln yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yönetime bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Umarım kulübün sezon sonunda ulaşmak istediği hedeflere yardımcı olabilirim. Yaklaşık iki hafta önce İstanbul'da başkanımızla tanıştım. Bana büyük bir ilgiyle yaklaştı ve bu beni çok mutlu etti. Kulübe yardım etmeye yüzde 100 hazırım" dedi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Acun Ilıcalı'nın takımına gitti
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Acun Fenerbahçe ve hull city arasında köprü görevi görüyor. Hull city bu yüzden satın alındı, hem para aklama hem futbolcuyu yüksek bonservise alınmış gibi gösterip Fenerbahçe’yi rahatlatmak. UEFA bu işe uyanırsa ne Fenerbahçe ne hull city gün yüzü göremez bir daha.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Senin alacağın sana yakışır Mert Hakan var. Onu al da Avrupa bir ......... görsün.

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