Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye Göztepe ile oynadığı karşılaşmada kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, oyuna devam edemedi.

  • Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Göztepe maçının 38. dakikasında sakatlandı.
  • İsmail Yüksek'in yerine Brezilyalı oyuncu Fred oyuna girdi.
  • İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 28 maça çıkarak 1 gol ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile kendi sahasında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 1-1 devam ettiği sırada Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber geldi.

İSMAİL YÜKSEK SAKATLANDI

Mücadelenin 38. dakikasında oyunun devam ettiği esnada milli oyuncu İsmail Yüksek kendini yere bıraktı. Deneyimli oyuncunun acı çektiği görülürken, oyuna devam edemeyeceği belirtildi.

İSMAİL'İN YERİNE FRED OYUNDA

Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu, karşılaşmanın 38. dakikasında yerini Brezilyalı oyuncu Fred'e bıraktı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan İsmail Yüksek, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

