Erdoğan, AK Parti kongresinde konuşuyor

Erdoğan'dan Ankara'daki tarihi kongrede önemli açıklamalar
AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

AK Parti MKYK belli oldu! Listede birbirinden sürpriz isimler var
Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye 'şaibe' göndermesi

Tarihi kongre hızlı başladı! 60 bin kişi önünde CHP'ye olay gönderme
AK Parti kısmi af için düğmeye bastı! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Kısmi af geliyor! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Fenerbahçe'nin Yıldız Forveti En-Nesyri, Derbide Takımın Umudu

Fenerbahçe'nin Yıldız Forveti En-Nesyri, Derbide Takımın Umudu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ile karşılaşacak. Faslı forvet Youssef En-Nesyri, son haftalarda gösterdiği performansla derbinin en önemli silahı olmaya hazırlanıyor. Ligdeki 15 gol ile dikkat çeken En-Nesyri, son 8 haftada 12 gol atarak formda kalmayı sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Galatasaray derbisinde de takımının hücumdaki en önemli silahı olacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler derbi öncesi 23 maçta 57 puan toplarken, ezeli rakibinin 6 puan gerisinde yer alıyor. Ligde en golcü takım olan Fenerbahçe'de hücum hattı ön plana çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerin sezon başı kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri ise son haftalarda takımın en formda ismi. Sezonun ilk golünü 2. haftada Göztepe'ye atan En-Nesyri, genellikle yedek başladığı sonraki 6 maçta suskun kaldı. Bodrum FK müsabakasıyla birlikte yeniden 11'de yer alan 27 yaşındaki futbolcu, 13. haftada Kayserispor'a karşı kaydettiği golle yükselişe geçti.

Youssef En-Nesyri, bu sezon 36 maç resmi maçta görev alırken, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 24 gole imza attı. Ligde 14'ü 11'de olmak üzere 22 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri, ligde son 8 haftanın 7'sinde ise gol sevinci yaşadı ve bu süreçte 12 gol kaydetti. Faslı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 müsabakada da fileleri havalandırdı.

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Alanyaspor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giymedi.

Youssef En-Nesyri'nin ardından Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Süper Lig'de 12 gol, 3 asist, Sırp futbolcu Dusan Tadic de 8 gol, 10 asistle katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Devlet hastanesi muayene ücretleri yeniden değişti
img

AK Parti Milletvekili Durgut'tan zirveye damga vuran sözler!
img

Bensu Soral'ın kardan adamı görenleri şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İki aile arasında kız isteme kavgası! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti

Daha oynanmadan tarihe geçti
Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti

Devlet hastanesi muayene ücretleri yeniden değişti
Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın

Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın
Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli

Bahçeli AK Parti'nin tarihi kongresine çelenk gönderdi
AK Parti'de tarihi gün! Kadronun yüzde 70'i değişecek, listede sürprizler var

AK Parti'de tarihi gün! Liste ortaya çıktı, yüzde 70'i değişecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.