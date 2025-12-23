Fenerbahçe'nin 16 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu ve 16 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, kupada ilk maçını kaybetti. Sarı-lacivertliler, Tedesco yönetiminde 16 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Trendyol Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maça çıkan Kanarya, bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti. - İSTANBUL