Fenerbahçe'nin 16 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki açılış maçında Beşiktaş'a 2-1 yenilerek 16 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu sezon Tedesco yönetiminde ilk mağlubiyetlerini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, kupada ilk maçını kaybetti. Sarı-lacivertliler, Tedesco yönetiminde 16 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Trendyol Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maça çıkan Kanarya, bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
