Fenerbahçe'nin yeni transferi sahne aldı! Joshua King'in gördüğü sarı kart tepki topladı - Haberler

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Fenerbahçe'nin yeni transferi sahne aldı! Joshua King'in gördüğü sarı kart tepki topladı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Yeni transferlerden Joshua King'in gördüğü sart kart ise 'gereksiz' olarak nitelendirildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalıyor. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstleniyor.

İLK YARI DA GOL SESİ YOK

Fenerbahçe'nin baskılı oyunu ilk yarıda gol getirmedi. İlk yarının dikkat çeken isimlerinden biri de Joshua King oldu. Yeni transfer King, kaleciyi engellemeye çalışırken sarı kart gördü. Gördüğü bu kart sosyal medyada 'gereksiz' olarak nitelendirildi.

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Haberler

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