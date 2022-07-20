Fenerbahçe'nin yeni transferi sahne aldı! Joshua King'in gördüğü sarı kart tepki topladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başladı. Karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalıyor. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstleniyor.

İLK YARI DA GOL SESİ YOK

Fenerbahçe'nin baskılı oyunu ilk yarıda gol getirmedi. İlk yarının dikkat çeken isimlerinden biri de Joshua King oldu. Yeni transfer King, kaleciyi engellemeye çalışırken sarı kart gördü. Gördüğü bu kart sosyal medyada 'gereksiz' olarak nitelendirildi.