Haberler

Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Lazio'dan transfer ettiği Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Fransız orta saha oyuncusunun 4.5 yıllık sözleşmeye imza atması ve Süper Kupa finalinde kadroda yer alması bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi Lazio'dan bonuslar dahil toplam 30 milyon euro karşılığında transfer etti.
  • Matteo Guendouzi, Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
  • Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinde forma giymek istiyor.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki en ses getiren hamlelerinden biri olan Matteo Guendouzi transferinde son aşamaya gelindi.

Sarı-lacivertlilerin Lazio ile bonuslar dahil toplam 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı Fransız yıldız, Fenerbahçe'ye resmi imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

4.5 YILLIK SÖZLEŞME

26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Orta sahadaki dinamizmi ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Guendouzi'nin, sarı-lacivertlilerin oyun planında önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN HEDEF

Guendouzi'nin, İstanbul'a gelir gelmez takıma katılarak Süper Kupa finalinde forma giymek istediği belirtiliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da yıldız oyuncuyu derbide kadroya dahil etmek için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi
Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir: Benim bebeğim belediye mi?

Hastaneyle anlaşamayan ailenin bebeğine kayyum atanabilir
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı