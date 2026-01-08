Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor
Fenerbahçe'nin Lazio'dan transfer ettiği Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Fransız orta saha oyuncusunun 4.5 yıllık sözleşmeye imza atması ve Süper Kupa finalinde kadroda yer alması bekleniyor.
- Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi Lazio'dan bonuslar dahil toplam 30 milyon euro karşılığında transfer etti.
- Matteo Guendouzi, Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
- Matteo Guendouzi, Süper Kupa finalinde forma giymek istiyor.
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki en ses getiren hamlelerinden biri olan Matteo Guendouzi transferinde son aşamaya gelindi.
Sarı-lacivertlilerin Lazio ile bonuslar dahil toplam 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı Fransız yıldız, Fenerbahçe'ye resmi imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı.
4.5 YILLIK SÖZLEŞME
26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Orta sahadaki dinamizmi ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Guendouzi'nin, sarı-lacivertlilerin oyun planında önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.
SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN HEDEF
Guendouzi'nin, İstanbul'a gelir gelmez takıma katılarak Süper Kupa finalinde forma giymek istediği belirtiliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da yıldız oyuncuyu derbide kadroya dahil etmek için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.