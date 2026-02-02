Haberler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe, Angers'ten transfer ettiği 19 yaşındaki futbolcu Sidiki Cherif'in sağlık kontrollerini tamamladı. Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan tetkikler arasında kan testleri, çeşitli tıbbi değerlendirmeler ve MR çekimi yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Medicana Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerde futbolcuya öncelikle kan tetkikleri yapıldı.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam eden kontroller, efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.

