Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Angers'ten kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu Sidiki Cherif, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Medicana Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerde futbolcuya öncelikle kan tetkikleri yapıldı.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam eden kontroller, efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.