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Lukaku İstanbul'da: 'Hedefimiz Şampiyonluk'

Lukaku İstanbul'da: 'Hedefimiz Şampiyonluk'
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- Belçikalı santrfor: "Amacımız ve isteğimiz bu sezon şampiyon olmak. Bu yüzden buradayım. Takımıma yardımcı olabilmek adına sıkı bir şekilde çalışacağım"

Fenerbahçe'nin 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı santrfor Romelu Lukaku, İstanbul'a geldi.

Lukaku'yu taşıyan özel uçak, Belçika'nın başkenti Brüksel'den hareket ederek Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Yıldız santrforu havalimanında Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile bazı yönetim kurulu ve Futbol AŞ yöneticileri karşıladı.

Havalimanında FBTV'ye açıklamalarda bulunan Lukaku, "Çok mutluyum. Başkanımız Aziz Yıldırım, Cihan Kamer, Oğuz Çetin ve hocamız İsmail Kartal'a teşekkür ediyorum. Bana güven duydular. Bunu hissettim. Amacımız ve isteğimiz bu sezon şampiyon olmak. Bu yüzden buradayım. Takımıma yardımcı olabilmek adına sıkı bir şekilde çalışacağım. Her maç bizim için mühim. Gereken performansı ortaya koymalı, bu mücadeleyi sergilemeliyiz. Ben de bu konuda takımıma yardımcı olmak istiyorum. İyi bir rekabet olacağını düşünüyorum. Çok iyi ve kaliteli bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Ben de bu takımıma yardımcı olmak istiyorum ki bu sene hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşabilelim." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarların kendisine sosyal medyada çok fazla mesaj gönderdiğini aktaran 33 yaşındaki santrfor, "Taraftarlarımıza mesajları için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için en iyimi ortaya koymaya çalışacağım. Her maç bunu göstermek mecburiyetindeyiz. Ben de kendi adıma bunu yapacağım. Bana göre çok sıkı bir şekilde çalışarak iyi ve güzel şeyler başarabiliriz, başarılı olabiliriz. Burada olmaktan, bana gösterilen sevgi için mutluyum. Bu süreçte almış olduğum güzel mesajlar beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku, havalimanından ayrılmadan önce karşılamaya gelen taraftarları selamladı. Tecrübeli golcü, büyük sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.

Kaynak: AA
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