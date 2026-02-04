Haberler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek

Güncelleme:
Fenerbahçe, 34 yaşındaki Fransız futbolcu N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kante'nin İstanbul'a saat 21.30'da inişi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız futbolcu N'Golo Kante, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Sarı-lacivertlilerin 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki yıldız futbolcuyu taşıyacak özel uçağın saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcunun transferine ilgiyi, "Bazı hikayeler zaman alır ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante." açıklamasını yapmıştı.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, uzun yıllar Chelsea forması da giymişti.




