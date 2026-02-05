Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi yıldız futbolcu N'golo Kante ile olan samimiyetiyle dikkat çeken Hatun Çağrıcı, "Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk. O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah" dedi.

  • Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • N'Golo Kante, 2021 yılında Türk kültürü ile tanıştığını söyledi.
  • Hatun Çağrıcı, N'Golo Kante'yi 'temiz, dürüst, namazlı ve abdestli, mütevazi bir çocuk' olarak tanımladı.

Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye ayak basan tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Paris'te yaşadığı dönem Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı ile samimiyet N'Golo Kante, Çağrıcı'nın evine misafir olmuştu. Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'nın yaptığı yemekleri tadan Kante, 2021 yılında verdiği röportajda Türk kültürü ile tanıştığı söylemişti. Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'ya 'Hatun anne' diye seslenen Kante'nin mütevazı tavrı, gönülleri de fethetti.

"O GELİR BENİ BULUR"

O dönem gündem olan ve N'Golo Kante ile samimi bağ kuran Hatun Çağrıcı, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Çağrıcı, "Kante benim oğlumun arkadaşı. Bizimle çok samimi. Evimize geliyor, yemek yiyor. Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk. İnşallah ülkemize hayırlı ve uğurlu olur. Türkiye'ye gelince evime davet ederim. Davet etmeye de gerek yok. O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSimu:

Maşallah.. İnşallah takımımıza da ülkemize de faydası olur.

Haber YorumlarıGüray Dilli:

İnşallah hayırlı olur. Ve inşallah maliyetini karşılar veya geçer şekilde transfer edilir de zarara uğranmaz

