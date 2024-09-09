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Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic sağlık kontrolünden geçti

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Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in sağlık kontrolleri tamamlandı. Kontroller, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi ve çeşitli bölümlerde yapıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Öncelikle kan tetkikleri yapılan Sırp futbolcunun sağlık kontrolü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Altunizade Fenerbahçe

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