Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi olay oldu! Kulüp paylaştığı videoyla tartışmaları bitirdi

Fenerbahçe, Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin isminin nasıl telaffuz edildiği ise merak konusu oldu.

İSMİNİ KENDİSİ TELAFFUZ ETTİ

Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağlayan Fenerbahçe, futbolcu ile ilgili özel bir video paylaştı. Sarı-lacivertli takıma imza attığı andan itibaren isminin nasıl telaffuz edildiği merak konusu olan futbolcu, videoda adını "Ezjan Alioski" olarak dile getirdi. Paylaşım kısa sürede sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni aldı.