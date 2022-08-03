Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi olay oldu! Kulüp paylaştığı videoyla tartışmaları bitirdi - Haberler

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi olay oldu! Kulüp paylaştığı videoyla tartışmaları bitirdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin isminin nasıl telaffuz edildiği tartışma konusu olurken, sarı-lacivertli kulüp kafalardaki soru işaretlerini bitiren bir video yayınladı.

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Fenerbahçe, Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin isminin nasıl telaffuz edildiği ise merak konusu oldu.

İSMİNİ KENDİSİ TELAFFUZ ETTİ

Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağlayan Fenerbahçe, futbolcu ile ilgili özel bir video paylaştı. Sarı-lacivertli takıma imza attığı andan itibaren isminin nasıl telaffuz edildiği merak konusu olan futbolcu, videoda adını "Ezjan Alioski" olarak dile getirdi. Paylaşım kısa sürede sarı-lacivertli taraftarlardan binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi olay oldu! Kulüp paylaştığı videoyla tartışmaları bitirdi

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