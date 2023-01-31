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Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir İstanbul'a geldi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir İstanbul'a geldi

Emre Demir, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul'a geldi.

Emre Demir, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul'a geldi. Genç oyuncu, " Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum" dedi.

Barcelona forması giyen genç futbolcu, sarı-lacivertli kulüp ile görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Emre, transferi ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Çok büyük takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Pasaport kontrolünün ardından kendisini bekleyen araca binen Emre, havalimanından ayrıldı. Emre Demir'in önümüzdeki günlerde kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Emre Demir İstanbul Türkiye Spor Haberler

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