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Pozunu da verdi! Cengiz Ünder, İstanbul'da

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan yeni transferi Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi. Transfer döneminde Fenerbahçe'nin en önemli hamlelerinden biri olan Ünder, yeni takımıyla buluşmak üzere İstanbul'a ayak bastı.

Fenerbahçe'de transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladığı Cengiz Ünder İstanbul'a geldi.

Milli oyuncu, sarı lacivertliler ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Cengiz, Fenerbahçe atkısıyla ilk pozunu verdi.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu bu transfer için Marsilya'ya 15 milyon euro, Cengiz Ünder'e ise 2.5 milyon euro maaş ödeyecek.

2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol atarken, 12 de asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Cengiz Ünder Fenerbahçe Marsilya Spor Haberler

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