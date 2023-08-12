Pozunu da verdi! Cengiz Ünder, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan yeni transferi Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi. Transfer döneminde Fenerbahçe'nin en önemli hamlelerinden biri olan Ünder, yeni takımıyla buluşmak üzere İstanbul'a ayak bastı.

Fenerbahçe'de transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladığı Cengiz Ünder İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A GELDİ

Milli oyuncu, sarı lacivertliler ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Cengiz, Fenerbahçe atkısıyla ilk pozunu verdi.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu bu transfer için Marsilya'ya 15 milyon euro, Cengiz Ünder'e ise 2.5 milyon euro maaş ödeyecek.

30 GOLE KATKI VERDİ

2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol atarken, 12 de asist yaptı.