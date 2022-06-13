Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor! Eşinin paylaşımı gündem oldu

TRT Spor'da yer alan bilgiye göre; Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncu Lincoln Henrique saat 18.00'de İstanbul'a geliyor. Futbolcunun eşi Adriana Müller, bu haberi doğrular nitelikte yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündeme oturdu.

İKİNCİ TÜRKİYE MACERASI

Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon Santa Clara'da 32 lig maçına çıktı. Yıldız oyuncu 5 gol kaydederken ve 7 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique, 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

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