Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor! Eşinin paylaşımı gündem oldu - Haberler

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Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor! Eşinin paylaşımı gündem oldu

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor! Eşinin paylaşımı gündem oldu

Fenerbahçe'nin transferde son aşamalara geldiği isim Lincoln Henrique bugün saat 18.00'de İstanbul'a geliyor. 23 yaşındaki oyuncuyla son detaylar görüşülecek.

TRT Spor'da yer alan bilgiye göre; Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncu Lincoln Henrique saat 18.00'de İstanbul'a geliyor. Futbolcunun eşi Adriana Müller, bu haberi doğrular nitelikte yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündeme oturdu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor! Eşinin paylaşımı gündem oldu

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Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon Santa Clara'da 32 lig maçına çıktı. Yıldız oyuncu 5 gol kaydederken ve 7 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique, 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

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