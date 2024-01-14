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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci ilk kez forma giydi

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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta yeni transfer Leonardo Bonucci ilk kez forma giydi.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı Süper Lig maçında yeni transfer Leonardo Bonucci ilk kez forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ara transfer döneminde sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalayan İtalyan stoper Leonardo Bonucci, bu maçın kadrosuna dahil edildi. Bonucci, karşılaşmada sakatlık yaşayan Serdar Aziz'in yerine 38. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-lacivertli formayla mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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