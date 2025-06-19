Fenerbahçe'nin yeni transferi! 18 yaşına basar basmaz formayı giyecek
Fenerbahçe, 17 yaşındaki Senegalli yetenek Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer döneminin ilk imzasını atan sarı-lacivertliler, genç yeteneği kadrosuna dahil etti. Diouf, geçirdiği çapraz bağ sakatlığı sonrasında İstanbul'da ameliyat oldu. 18 yaşına bastığında resmi olarak Fenerbahçe formasını giyecek olan Diouf, kulübün gelecek vaadeden yıldızlarından biri olacak.
Süper Lig devi Fenerbahçe, 17 yaşındaki Senegalli Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, transfer döneminin ilk imzasını Senegalli genç yetenek Amara Diouf ile attı.
AMELİYAT OLDU
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Senegalli genç yetenek Amara Diouf 5 yıllık sözleşme sağladı. Diouf, geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İstanbul'da ameliyat oldu.
18 YAŞINI DOLDURUNCA FORMAYI GİYECEK
Fenerbahçe'nin tıp ekibinin gözetiminde rehabilitasyon sürecini sürdüren oyuncu, 18 yaşını doldurduktan sonra resmen sarı-lacivertli formayı giyecek.