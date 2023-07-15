Fenerbahçe'nin yeni transferi 10 numarayı istedi! Yönetimin cevabı taraftarı heyecanlandırdı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, Arda Güler'in ayrılığı sonrası 10 numaralı formayı istedi. Yönetim ise Polonyalı futbolcuya, 10 numaranın yıldız transferi için saklandığını kendisine söyleyerek geri çevirdi. Bu cevapla oldukça heyecanlanan sarı-lacivertli taraftarlar, dünyaca ünlü bir yıldızın transferini beklemeye başladı.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla renklerine bağladığı Sebastian Szymanski'nin 10 numarayı giyme isteği reddedildi. Elif Buse Araç'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, 10 numaranın yıldız transferi için saklandığı belirtirken, Szymanski'ye 53 numarayı verdi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fenerbahçe, yeni transfer Szymanski'yi Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro bedelle renklerine bağladı. Polonyalı yıldızla, 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, bonservisi de 4 sene içinde eşit taksitlerle ödeyecek.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

Szymanski, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım." ifadelerini kullanmıştı.