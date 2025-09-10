Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Tedesco Sağlık Kontrolünden Geçti
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ve yardımcıları için sağlık kontrolleri gerçekleştirdi. Kontroller çeşitli branşlarda yapıldı.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Domenico Tedesco ve yardımcıları, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kan tetkikleri yapılan Tedesco ve yardımcılarının sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti.
Kontroller; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerle tamamlandı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor