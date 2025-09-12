Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Tedesco'nun Doğum Günü Kutlandı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun doğum günü kutlandı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 40 yaşına giren İtalyan teknik adam için Can Bartu Tesisleri'nde doğum günü kutlaması yapıldı.

Kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfleyen Tedesco, "Büyük sürpriz, 40. yaş günümü sizlerle geçiriyor olmak büyük bir memnuniyet ve onur. Tavsiyem, yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil. Bu sürpriz için teşekkür ederim. Çok mutluyum, sağ olun." ifadelerini kullandı.

Doğum günü kutlamasında teknik ekip ve futbolcular, 40 yaşına basan teknik adamı tebrik etti.