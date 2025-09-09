Haberler

Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Tedesco İstanbul'a Geldi

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Domenico Tedesco, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. İtalyan teknik adamı, kulüp yetkilileri karşıladı. Tedesco, Futbol Direktörü Devin Özek ve yardımcı antrenörü Gökhan Gönül ile birlikte havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
