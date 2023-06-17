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Ali Koç'un yerli teknik adam çıkışı sonrası, adı geçen isimlerden peş peşe açıklamalar

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda Türk teknik adamla çalışacağını söylemesinin ardından tüm gözler ismi sarı-lacivertli takımla anılan hocalara çevrildi. Bu gelişmeden hemen sonra İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın konuyla ilgili görüşlerini belirterek Fenerbahçe ile temasa geçmediklerini ifade ettiler.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Mali Genel Kurul Toplantısı'nda teknik direktör için konuştu. O konuşmanın ardından ismi sarı-lacivertlilerle anılan 3 isimden açıklama geldi.

TRT Spor'a konuşan İsmail Kartal, "Eşimle beraber Başkan Ali Koç'un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Ali Koç'un yerli hoca çıkışı sonrası, adı geçen isimlerden peş peşe açıklamalar

Sosyal medyadaki iddialar üzerine TRT Spor'a konuşan Aykut Kocaman, "Gelişmelerden haberim yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Ali Koç'un yerli hoca çıkışı sonrası, adı geçen isimlerden peş peşe açıklamalar

Beyaz TV'ye konuşan Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Ali Koç'un yerli hoca çıkışı sonrası, adı geçen isimlerden peş peşe açıklamalar

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Aykut Kocaman İsmail Kartal Sergen Yalçın Fenerbahçe Spor Haberler

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