Ali Koç'un yerli teknik adam çıkışı sonrası, adı geçen isimlerden peş peşe açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda Türk teknik adamla çalışacağını söylemesinin ardından tüm gözler ismi sarı-lacivertli takımla anılan hocalara çevrildi. Bu gelişmeden hemen sonra İsmail Kartal, Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın konuyla ilgili görüşlerini belirterek Fenerbahçe ile temasa geçmediklerini ifade ettiler.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Mali Genel Kurul Toplantısı'nda teknik direktör için konuştu. O konuşmanın ardından ismi sarı-lacivertlilerle anılan 3 isimden açıklama geldi.

"BENİMLE TEMASA GEÇİLMEDİ"

TRT Spor'a konuşan İsmail Kartal, "Eşimle beraber Başkan Ali Koç'un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"HABERİM YOK"

Sosyal medyadaki iddialar üzerine TRT Spor'a konuşan Aykut Kocaman, "Gelişmelerden haberim yok" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM"

Beyaz TV'ye konuşan Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı" açıklamasında bulundu.