Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin takımla bir araya gelirken, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde core, pas ve hücum çalışmaları yapıldı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Antrenman öncesinde takımla bir araya gelen Futbol Direktörü Oğuz Çetin, teknik ekip ve futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Çetin, daha sonra antrenmanın bir bölümünü de saha kenarından takip etti.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda gerçekleştirilen core çalışmasının ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, devamında 2 gruba ayrılarak dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, yine dar alanda yapılan hücum oyunlarıyla noktalandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL