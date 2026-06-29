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Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdürüyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda kuvvet, dayanıklılık ve pas çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen günün ilk idmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, 2 grup halinde pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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