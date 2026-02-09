Haberler

Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon

Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaz transferi için harekete geçen Fenerbahçe'nin Boca Juniors forması giyen kanat oyuncusu Kevin Zenon ile ilgilendiği iddia edildi.

Ara transfer döneminde N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok'u transfer eden Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Arjantin basınından sarı-lacivertliler ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'DEN KEVIN ZENON'A KANCA

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen sol kanat oyuncusu Kevin Zenon'u kadrosuna katmak istiyor. Haberde, oyuncuya Fenerbahçe dışında Sao Paulo, Deportivo Alaves ve Zenit'in de talip olduğu ve çetin bir transfer yarışı olabileceği belirtildi.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Haberin devamında, Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncu için Boca Juniors'a resmi teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan 24 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam ediyor. Bu sezon Boca Juniors ile 3 maça çıkan Zenon, skor katkısı yapamadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

Bakan Fidan'dan İran çıkışı! Bölgeye nefes aldıracak açıklamayı yaptı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Oyuna girdi, 8 dakikada yaptıklarıyla maçı tek başına kazandırdı
Skandal öneri! 'Kadın ithal edelim' dedi, partiden atıldı

Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı

Sonunda bir vekil halkın sesi oldu! Yaptığı hesap gündem yarattı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı

O ziyaret ülkeyi ayağa kaldırdı! Binlerce kişi alanlara çıktı
Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Oyuna girdi, 8 dakikada yaptıklarıyla maçı tek başına kazandırdı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri