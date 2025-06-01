Fenerbahçe'nin Ülker Stadı Yenileme Çalışmaları Başladı

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'nda yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonunun Kadıköy'deki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasıyla tamamlanmasının ardından Ülker Stadı tadilata girdi.

Çalışmalar kapsamında Maraton ve Fenerium tribünlerinde bulunan 9 bin adet koltuk yenilenecek. Koltukların söküm işlemi tamamlandıktan sonra tribünlerin zeminleri düzeltilecek ve gerekli yerlerde tadilat çalışmaları yapılacak. Ardından 9 bin yeni koltuğun montaj işlemleri gerçekleştirilecek.

Koltuk yenileme çalışmalarının 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.