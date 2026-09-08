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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Roma ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Roma ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Roma ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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