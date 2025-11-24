Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında Ferencvaros ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya sunduğu oyuncu listesinde değişikliğe gitti.

CENK TOSUN YERİNE LEVENT MERCAN

Sarı-lacivertliler, kadro dışı kalan golcü futbolcu Cenk Tosun'u kadrodan çıkararak yerine sol bek oyuncusu Levent Mercan'ı listeye dahil etti. Bu doğrultuda Fenerbahçe, Avrupa maçlarına Levent Mercan'la devam edecek.

SEZON PERFORMANSI

Takımıyla bu sezon 6 maçta süre alan 24 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, 27 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile zorlu maçta karşı karşıya gelecek.