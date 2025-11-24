Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik
Fenerbahçe Ferencvaros maçı öncesi UEFA listesinde bir değişikliğe giderek kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un yerine Levent Mercan'ı kadroya ekledi.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçı için oyuncu listesinde Cenk Tosun'u çıkarıp Levent Mercan'ı ekledi.
- Levent Mercan bu sezon Fenerbahçe ile 6 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.
- Fenerbahçe, 27 Kasım Perşembe günü Ferencvaros ile evinde maç yapacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında Ferencvaros ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya sunduğu oyuncu listesinde değişikliğe gitti.
CENK TOSUN YERİNE LEVENT MERCAN
Sarı-lacivertliler, kadro dışı kalan golcü futbolcu Cenk Tosun'u kadrodan çıkararak yerine sol bek oyuncusu Levent Mercan'ı listeye dahil etti. Bu doğrultuda Fenerbahçe, Avrupa maçlarına Levent Mercan'la devam edecek.
SEZON PERFORMANSI
Takımıyla bu sezon 6 maçta süre alan 24 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.
MAÇ NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 27 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile zorlu maçta karşı karşıya gelecek.