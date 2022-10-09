Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi AEK, lig maçında galip geldi Spor Haberleri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca, liginde Aris Limassol'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca, liginde Aris Limassol'u 2-1 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen AEK Larnaca, liginde ise deplasmanda Aris Limassol'a karşı oynadığı maçtan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, 13 Ekim Perşembe günü deplasmanda UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında karşı karşıya gelecek. Kaynak: AA / Spor Aris Limassol AEK Larnaca Fenerbahçe Spor Haberler

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