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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i Elemenin Kasasına Büyük Katkı Sağlayacağı Belirtildi

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, play-off turunun ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna kalma yolunda büyük bir avantaj elde etti. Sarı-Lacivertli ekip, tur atlaması durumunda hem ülke puanına büyük bir katkı sağlayacak hem de kasasını dolduracak. Fenerbahçe'nin Avrupa'da şu ana kadar 13 milyon 800 bin Euro gelir elde ettiği ve son 16'ya kalması halinde 1 milyon

Fenerbahçe, Anderlecht'i eleyip, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalırsa kasa dolup taşacak!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turunun ilk maçında rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tur için büyük bir avantaj elde etti. Sarı-Lacivertliler tur atlaması durumunda ülke puanına büyük bir katkı sağlamanın yanında kasasını da dolduracak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek son 16 kapısını ardına kadar araladı.

Rakibi ile rövanş mücadelesinde bir kez daha karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmayı da kazanarak hem kulüp hem de ülke puanını artırmanın hesaplarını yapıyor. Kanarya kazanarak son 16'ya kalırsa, puanı sıralamasında bir üst sıramızda olan Çekler'i yakalama hatta geçme şansımız olacak.

KASA AĞZINA KADAR

Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa'da şu ana kadar 13 milyon 800 bin Euro gelir elde etti. Son 16'ya kalınması halinde 1 milyon 750 bin Euro daha kasaya girecek. Avrupa Ligi'nde çeyrek final aşamasında 2 milyon 500 bin Euro, yarı finalde 4.2 milyon Euro ödül var. Finali kaybeden 7 milyon Euro, şampiyon olan ise 13 milyon Euro daha kazanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i Elemenin Kasasına Büyük Katkı Sağlayacağı Belirtildi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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