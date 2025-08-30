Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Fikstürü Belli Oldu

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu fikstürü kapsamında ilk maçını 24 Eylül'de Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertlilerin diğer maçları da açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması fikstürü belli oldu. UEFA'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, lig aşamasında mücadele edecek 36 takımın maç tarihleri detaylı şekilde duyuruldu. Avrupa Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin de maç tarihleri netlik kazandı. Buna göre sarı-lacivertliler, maç programı şöyle:

24 Eylül Çarşamba

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

2 Ekim Perşembe

Fenerbahçe - Nice

23 Ekim Perşembe

Fenerbahçe - Stuttgart

6 Kasım Perşembe

Viktoria Plzen - Fenerbahçe

27 Kasım Perşembe

Fenerbahçe - Ferencvaros

11 Aralık Perşembe

Brann - Fenerbahçe

22 Ocak Perşembe

Fenerbahçe - Aston Villa

29 Ocak Perşembe

FCSB - Fenerbahçe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
title
