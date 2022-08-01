Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Slovacko ile oynayacağı maçın bilet fiyatları tepki çekti

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor. 3 Ağustos Çarşamba günü genel satışa çıkacak biletlerin fiyatları ise tepki çekti.

EN UCUZ BİLET 180 LİRA

En ucuz bilet fiyatı 180 lira olurken, en pahalısı ise 3 bin 800 lira olarak belirlendi. Sarı-lacivertli taraftarlar bilet fiyatlarına isyan ederken sosyal medyada adeta kazan kaldırdılar. "Avrupa'da finale mi çıkıyoruz!" yorumlarıyla yönetime tepkilerini gösteren sarı-lacivertli futbolseverler, biletlerin daha ucuz olması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin Slovacko maçı bilet fiyatları şöyle: