Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Slovacko ile oynayacağı maçın bilet fiyatları tepki çekti
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu. En ucuz biletin 180 lira olması ise sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor. 3 Ağustos Çarşamba günü genel satışa çıkacak biletlerin fiyatları ise tepki çekti.
EN UCUZ BİLET 180 LİRA
En ucuz bilet fiyatı 180 lira olurken, en pahalısı ise 3 bin 800 lira olarak belirlendi. Sarı-lacivertli taraftarlar bilet fiyatlarına isyan ederken sosyal medyada adeta kazan kaldırdılar. "Avrupa'da finale mi çıkıyoruz!" yorumlarıyla yönetime tepkilerini gösteren sarı-lacivertli futbolseverler, biletlerin daha ucuz olması gerektiğini belirtti.
Fenerbahçe'nin Slovacko maçı bilet fiyatları şöyle:
- Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL
- Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL
- Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL
- Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL
- Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL
- Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL
- Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL
- Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL
- Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL
- Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL
- Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL
- Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL