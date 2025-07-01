Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı Jhon Duran, İstanbul'a geldi

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran transferini bitirdi.

JHON DURAN İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki yeni transferi Jhon Duran'ı taşıyan özel uçak saat 15:00'da İstanbul'a indi.

TARAFTARA GÖSTERİLMEDEN OTELE GÖTÜRÜLDÜ

Yıldız oyuncu, kendisini bekleyen taraftarlara görünmeden özel olarak bekletilen helikopter ile Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaparak konaklayacağı otele geçti. Duran, bu akşam gerçekleşecek forma lansmanında ilk kez görücüye çıkacak.

MALİYETİ

Sarı-Lacivertliler, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı. Kolombiyalı yıldızın 1 yıllığına kiralanacağı öğrenilirken, Sarı-lacivertliler Duran'ın 10 milyon euroluk maaşının tamamını ödeyecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

John Duran, geride bıraktığımız sezon Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 gol attı. Yıldız isim, Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.