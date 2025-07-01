Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı Jhon Duran, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı Jhon Duran, İstanbul'a geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı Jhon Duran, İstanbul'a geldi
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu, kendisini bekleyen taraftarlara görünmeden özel olarak bekletilen helikopter ile Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaparak konaklayacağı otele geçti. Duran, bu akşam gerçekleşecek forma lansmanında ilk kez görücüye çıkacak.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran transferini bitirdi.

JHON DURAN İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki yeni transferi Jhon Duran'ı taşıyan özel uçak saat 15:00'da İstanbul'a indi.

TARAFTARA GÖSTERİLMEDEN OTELE GÖTÜRÜLDÜ

Yıldız oyuncu, kendisini bekleyen taraftarlara görünmeden özel olarak bekletilen helikopter ile Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaparak konaklayacağı otele geçti. Duran, bu akşam gerçekleşecek forma lansmanında ilk kez görücüye çıkacak.

MALİYETİ

Sarı-Lacivertliler, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı. Kolombiyalı yıldızın 1 yıllığına kiralanacağı öğrenilirken, Sarı-lacivertliler Duran'ın 10 milyon euroluk maaşının tamamını ödeyecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

John Duran, geride bıraktığımız sezon Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 gol attı. Yıldız isim, Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım sen bize yardım et

Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım yardım et
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaksu99:

kiralama iside çok saçma bence …

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı

Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı
Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç

Alevler hızla ilerliyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü

Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Trump: Gazze'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz

Gazze'de ateşkes umudu! Trump net tarih verdi
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

120 dönümü kül eden yangının nedeni "pes" dedirtti
Zafer Partisi'nde 'CHP' krizi! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

Zafer Partisi'nde "CHP" krizi! Özdağ'ın yakınındaki isim istifa etti
Caner Erkin yeni takımına imzayı attı

Caner Erkin Süper Lig'den ayrıldı! Yeni takımına imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.