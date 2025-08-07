Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Asensio ezeli rakibe gidiyor
Adı uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Marco Asensio'nun yeni adresi belli olmak üzere. PSG'de kadroda düşünülmeyen ve ayrılmaya hazırlanan Asensio, ezeli rakip Marsilya'ya imza atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştiremediği Asensio, Fransız ekibi Marsilya ile görüşmelerde bulundu ve transferi bitirmeyi planlıyor.
AYLARDIR FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ
MARSİLYA İLE ANLAŞTI İDDİASI
