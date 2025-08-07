Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Asensio ezeli rakibe gidiyor

Adı uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Marco Asensio'nun yeni adresi belli olmak üzere. PSG'de kadroda düşünülmeyen ve ayrılmaya hazırlanan Asensio, ezeli rakip Marsilya'ya imza atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştiremediği Asensio, Fransız ekibi Marsilya ile görüşmelerde bulundu ve transferi bitirmeyi planlıyor.

Adı uzun süredir Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Marco Asensio hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

AYLARDIR FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Yıldız oyuncu ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, bir türlü transferi gerçekleştiremedi. Psg'de kadroda düşünülmeyen ve ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu Marco Asensio, ezeli rakibe imza atmaya hazırlanıyor.

MARSİLYA İLE ANLAŞTI İDDİASI

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Psg'nin ezeli rakibi Marsilya, Marco Asensio'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncuyu şehre getirerek görüşmelerde bulunan ve ikna etmeyi başaran Fransız ekibi, PSG ile de anlaşarak transferi bitirmeyi planlıyor.

