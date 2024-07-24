Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Faslı futbolcu İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla İspanya'nın Sevilla kentinden Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen En-Nesyri'yi, sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco karşıladı.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen oyuncu, çıkışta kendisini bekleyen bir grup taraftarın yanına giderek imza verdi ve fotoğraf çektirdi. Bu esnada taraftarlar, En-Nesyri'nin boynuna Fenerbahçe atkısı taktı.

Faslı forvet, kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-lacivertli kulüp, En-Nesyri'nin transferi için kulübü Sevilla ile görüşmelere başlandığını, oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.