Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı Süper Lig maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlık sonrası iyileşen Levent Mercan kadroda yer alırken, Edson Alvarez son antrenmana katılmadığı için kadroda bulunmuyor.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Archie Brown'un yanı sıra son antrenmana katılmayan Edson Alvarez kadroda yer almadı.

Uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan ise kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
