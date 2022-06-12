Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus keşfetmişti! Nunez'in bonservisine 100 milyon euro ödendi - Haberler

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool, dün Portekiz'de yapılan görüşme sonunda golcü oyuncu Darwin Nunez ile anlaşma sağladı. Oyuncunun yarına sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

100 MİLYON EUROLUK YILDIZ

Geçen sezon Premier Lig'i son haftada, Şampiyonlar Ligi'ni de finalde kaybeden Liverpool yeni sezona iddialı başlamak istiyor. Golcü sorununu çözmek isteyen Ada ekibi, Darwin Nunez'i 80 milyon euro bonservis ve buna ek olarak 20 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. Oyuncu ile 6 yıllık anlaşma yapıldı.