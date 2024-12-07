Fenerbahçe'nin tarihi serisi Dolmabahçe'de bitti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin 26 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Ezeli rakibine 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezondan bu yana süren deplasman serisi bitti.
26 MAÇLIK SERİ SON BULDU
Bu sonuçla Beşiktaş'ın ligdeki 5 maçlık 3 puan hasreti sona ererken, Fenerbahçe'nin de geçtiğimiz sezondan bu yana 26 deplasmandan yenilmezlik serisi Dolmabahçe'de sona erdi. Sarı-lacivertli takım, ligde en son 4 Haziran 2023 tarihinde deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetmişti.