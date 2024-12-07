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Fenerbahçe'nin tarihi serisi Dolmabahçe'de bitti

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin 26 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Ezeli rakibine 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezondan bu yana süren deplasman serisi bitti.

26 MAÇLIK SERİ SON BULDU

Bu sonuçla Beşiktaş'ın ligdeki 5 maçlık 3 puan hasreti sona ererken, Fenerbahçe'nin de geçtiğimiz sezondan bu yana 26 deplasmandan yenilmezlik serisi Dolmabahçe'de sona erdi. Sarı-lacivertli takım, ligde en son 4 Haziran 2023 tarihinde deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetmişti.

Fenerbahçe'nin tarihi serisi Dolmabahçe'de bitti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Mourinho ne Türkiye Ligi'ni tanıyabildi henüz ne de FB'ye istenen futbolu oynatabiliyor. Örneğin bu maça çıktığı ilk 11 kesinlikle çok yanlıştı. Detaya girmeden Becao varsa Samet oynamaz. Oğuz sol açıkta garika oynuyorsa başka yere çekilmez. Ama lig uzun. FB derinlikli kadrosuyla hala şampiyonluk adayıdır.

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