Fenerbahçe'nin tarihi serisi Dolmabahçe'de bitti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Ezeli rakibine 1-0 kaybeden sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezondan bu yana süren deplasman serisi bitti.

26 MAÇLIK SERİ SON BULDU

Bu sonuçla Beşiktaş'ın ligdeki 5 maçlık 3 puan hasreti sona ererken, Fenerbahçe'nin de geçtiğimiz sezondan bu yana 26 deplasmandan yenilmezlik serisi Dolmabahçe'de sona erdi. Sarı-lacivertli takım, ligde en son 4 Haziran 2023 tarihinde deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetmişti.