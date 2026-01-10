Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğu Şanlıurfa'da sevince dönüştü. Taraftarlar araçlarıyla şehir merkezinde konvoy yaptı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinde, sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğu Şanlıurfa'da sevince dönüştü. Yüzlerce taraftar, şehir merkezinde araçlarıyla konvoy yaptı. Bazı taraftarlar ise konvoy yapan araçların arasında meşaleler yakarak şampiyonluk dolayısıyla büyük sevinç yaşadı.

Polis ekipleri ise kutlamaya katılarak tehlike oluşturan araç sürücülerini uyardı. - ŞANLIURFA