Haberler

Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğu Şanlıurfa'da sevince dönüştü

Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğu Şanlıurfa'da sevince dönüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Şanlıurfa'da taraftarlar şehir merkezinde araç konvoyu yaparak sevinçlerini kutladı.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğu Şanlıurfa'da sevince dönüştü. Taraftarlar araçlarıyla şehir merkezinde konvoy yaptı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinde, sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğu Şanlıurfa'da sevince dönüştü. Yüzlerce taraftar, şehir merkezinde araçlarıyla konvoy yaptı. Bazı taraftarlar ise konvoy yapan araçların arasında meşaleler yakarak şampiyonluk dolayısıyla büyük sevinç yaşadı.

Polis ekipleri ise kutlamaya katılarak tehlike oluşturan araç sürücülerini uyardı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Yüksek cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı

Takım arkadaşı Cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
İsmail Yüksek cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı

Takım arkadaşı Cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı
Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü

Trump'ın sağ kolu, Şara ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor