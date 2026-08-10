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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rövanş kadrosu açıklandı

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Fenerbahçe’nin yarın deplasmanda Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçının kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin yarın deplasmanda Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçının kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın TSİ 21.30'da Avusturya takımı Sturm Graz ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu belli oldu.

Musaba'nın sakatlığı, Ederson'un ise hastalığı sebebiyle yer almadığı kadroda şu isimler bulunuyor:

"Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif, Vedat Muriqi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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